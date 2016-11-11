Илья Геркус: Зарплаты в российском футболе будут падать

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что скоро зарплаты российских футболистов снизятся.

- У ряда игроков зарплаты выше, чем у их товарищей. Для меня и миллион евро — завышенная зарплата. Это очень большие деньги даже для футболистов. Много у вас знакомых, зарабатывающих миллион? Ну а футболисты — они свои зарплаты не украли. Если человек просит 3 млн евро, а клуб соглашается, то в чем он виноват? Свои деньги футболисты получают честно. Они платят налоги, никого не обманывают, исправно ходят на тренировки, а мы начинаем их судить.

Сейчас рынок падает. Мы считаем, что и зарплаты будут падать, - цитирует Геркуса ТАСС.

Напомним, что Геркус три месяца назад сменил на посту президента «Локомотива» Ольгу Смородскую. После 13 матчей железнодорожники занимают 11-е место в чемпионате России, в активе команды 15 очков.

