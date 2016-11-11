Месут Озил: Знал, что в «Арсенале» буду прогрессировать, особенно у такого тренера, как Венгер

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил рассказал о своем отношении к тренировочному процессу, а также заявил, что переход в стан «пушкарей» пошел ему только на пользу.



«Если вы хотите развиваться как футболист, вы должны работать над своими слабостями каждый день. Конечно, в этом деле важную роль играет талант, но не стоит забывать о работе на тренировках, чтобы свести к минимуму свои недостатки. Например, я каждый день оттачиваю удары правой ногой, которая не является рабочей. Это очень важно, особенно если вы играете в чемпионате Англии. Нужно следить за своим организмом, потому что вам приходится проводить немало матчей.



Знал, что если перейду в «Арсенал», то буду прогрессировать как футболист, особенно под руководством такого тренера, как Арсен Венгер. Сейчас я на правильном пути, а партнеры по команде меня поддерживают», – цитирует игрока официальный сайт «Арсенала».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел на клубном уровне 14 матчей и забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.

За «Арсенал» футболист выступает с 2013 года, перейдя в английский клуб из мадридского «Реала» за 47 млн евро.