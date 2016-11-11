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ФТАР дисквалифицировала Латыпова за нарушение антидопинговых правил

Источник:  РУСАДАКомментарии

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала спортсмена Рустама Латыпова на четыре года, начиная с 24 марта 2015 года, сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Российский спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.1. Общероссийских антидопинговых правил. Пункт 2.1. гласит: «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».

Напомним, в 2015 году Латыпов стал бронзовым призером первенства России по тяжелой атлетике в весовой категории до 62 кг.

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