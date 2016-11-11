Антон Миранчук вернулся в «Локомотив»

Полузащитник Антон Миранчук, выступавший в этом году на правах аренды за «Левадию», вернулся в «Локомотив» и в пятницу провел тренировку с командой на базе в Баковке.

«Срок аренды завершен, и я рад быть в «Локомотиве». Необходимый опыт получил, чувствую, что время, проведенное в «Левадии», пошло на пользу. В Баковке ребята хорошо встретили меня, расспрашивают обо всем. Мне разве что брата не хватает, буду ждать его возвращения из сборной», – приводит слова Миранчука официальный сайт клуба.

Антон Миранчук вернулся в расположение «Локомотива» и провёл тренировку с командой! ❤️💚 pic.twitter.com/MBJPEmpFNr — ФК Локомотив (@fclm_official) 11 ноября 2016 г.

Планируется, что Миранчук продолжит тренировки до начала декабря и отправится в отпуск вместе с командой.

За год в «Левадии» Миранчук забил 14 голов в 30 матчах чемпионата Эстонии и один гол в четырех матчах Лиги Европы.

Напомним, «Левадия» заняла второе место в национальном чемпионате, который проводится по системе «весна-осень», уступив два очка «Инфонету».