Илья Геркус: Разочарован ли я в Черевченко? Я им и не очаровывался

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что бывший главный тренер железнодрожников Игорь Черевченко после отставки получил хорошие отступные.

- Все сотрудники, которые покинули клуб, получили отступные. В том числе и Черевченко. Он покинул «Локомотив» по соглашению сторон, то есть клуб согласился с ним расстаться. Действующий на тот момент президент «Локомотива» договорился с тренером о взаимном и добровольном расторжении контракта. С одной стороны договор подписал футбольный клуб «Локомотив» в лице президента, с другой — главный тренер. В соглашении было написано, что тренеру должны выплатить компенсацию. Она в результате была выплачена.

Разочарован ли я в Черевченко? Я им и не очаровывался, так что и разочаровываться было не из-за чего. Мы же не работали вместе. Я рассчитывал на него. Вы же наверняка разочаруетесь в коллеге, с которым собираетесь вместе работать, а он внезапно куда-то убегает, захлопывая дверь у вас перед носом. Черевченко говорил, что ему на протяжении месяца никто не звонил. А как я мог ему позвонить, если еще не являлся президентом клуба? В качестве кого я бы ему звонил? Что бы я ему сказал? «Здравствуйте, я, может быть, буду президентом «Локомотива», давайте на всякий случай познакомимся?» Так что ли? Теперь он говорит, что обиделся. А на что обижаться? В итоге мы не знакомы, а если общаемся, то только через прессу: он что-то скажет, я что-то скажу. Вот и поговорили.

Кто я такой, чтобы судить Черевченко, который много лет работал в клубе, долгое время играл за команду, забивал «Реалу»? Он поступил так, как посчитал нужным. Не мне давать оценки, - цитирует Геркуса ТАСС.

Нпомним, что после отставки Черевченко исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Пашутин. Потом в клуб вернулся Юрий Семин и в очередной раз возглавил команду.