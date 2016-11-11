Алексей Слепов: Заходя на штрафной круг, напеваю «Карусель, карусель…»

Трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов рассказал о подготовке в межсезонье и целях на предстоящий сезон.

– Тренируемся весело, с хорошим настроением, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Слепова. – Например, по ходу стартов, когда захожу на штрафной круг, напевая «Карусель, карусель…». Немного развлечения не помешает. Условия тоже радуют. Естественный снег, не слишком холодно. Хотя, если бы вышло солнышко, стало бы совсем здорово.

– Сейчас перед вами какие цели?

– Для начала, конечно, нужно пройти отбор в национальную команду на Кубок мира. А там уже останется немного времени, чтобы в лучшей форме подойти к международным стартам. Начнется сезон – и будет уже не до песен.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 28 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).