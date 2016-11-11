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Агент Ломбертса: На следующей неделе запланирована встреча с руководством «Зенита»

Источник:  ТАССКомментарии

Сантуш Верхулст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что встретится с руководством петербургского клуба относительно будущего бельгийского футболиста.

- У руководства запланирована с нами встреча на следующей неделе по поводу будущего Николаса в «Зените». Мы будем обсуждать интерес к нему со стороны других клубов, - приводит слова Верхулста ТАСС.

Напомним, летом СМИ сообщали о том, что «Зенит» и «Андерлехт» не смогли договориться о сумме трансфера. Агент бельгийца подтвердил эту информацию. По ходу трансферного окна игроком также интересовались «Уотфорд», «Аякс», ПСВ, «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Бешикташ».

В сезоне 2016/17 на счету 31-летенго футболиста восемь матчей (три - в РФПЛ и Лиге Европы, два - в Кубке России).

Бельгиец выступает за «Зенит» с лета 2007 года. В составе сине-бело-голубых Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА. Во всех турнирах защитник провел за петербуржцев 282 матча и забил 11 голов. Контракт игрока с «Зенитом» действует до 30 июня 2018 года.

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