Рамос приступил к тренировкам на поле (Видео)
Капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос сообщил на своей странице в Instagram, как проходит его восстановление после травмы колена.
«Больше прессинга!», – написал защитник.
Напомним, 30-летний футболист получил повреждение в матче квалификации ЧМ-2018 с командой Албании (2:0).
В ближайшем матче «Реал» 19 ноября на выезде встретится с мадридским «Атлетико» в рамках 12-го тура чемпионата Испании.
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