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Рамос приступил к тренировкам на поле (Видео)

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос сообщил на своей странице в Instagram, как проходит его восстановление после травмы колена.

Pushing harder! 🏋⚽👊 #HalaMadrid

Видео опубликовано Sergio Ramos (@sr4oficial)

«Больше прессинга!», – написал защитник.

Напомним, 30-летний футболист получил повреждение в матче квалификации ЧМ-2018 с командой Албании (2:0).

В ближайшем матче «Реал» 19 ноября на выезде встретится с мадридским «Атлетико» в рамках 12-го тура чемпионата Испании.

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