Полузащитник «Баварии» Коман получил серьезную травму и не сыграет с «Ростовом»
Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Кинглси Коман выбыл
на два месяца из-за травмы, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Коман получил травму на тренировке сборной Франции перед матчем
с командой Швеции, который состоится сегодня, 11 ноября и пройдет в рамках
отборочного раунда чемпионата мира 2016 года.
В результате
обследования у 20-летнего футболиста были диагностированы разрыв связки в
коленном суставе и капсулярный разрыв в голеностопе.
Таким образом игрок точно не примет участие в матче Лиги
чемпионов против «Ростова» (23 ноября) и «Атлетико» (6 декабря), а также
пропустит встречи бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (19 ноября), «Байером» (26
ноября), «Майнцем» (2 декабря), «Вольфсбургом» (10 декабря), «Дармштадтом» (18
декабря) и «РБ Лейпцигом» (21 декабря).