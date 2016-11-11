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Полузащитник «Баварии» Коман получил серьезную травму и не сыграет с «Ростовом»

Источник:  БК «Бавария»Комментарии

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Кинглси Коман выбыл на два месяца из-за травмы, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Коман получил травму на тренировке сборной Франции перед матчем с командой Швеции, который состоится сегодня, 11 ноября и пройдет в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2016 года.

В результате обследования у 20-летнего футболиста были диагностированы разрыв связки в коленном суставе и капсулярный разрыв в голеностопе.

Таким образом игрок точно не примет участие в матче Лиги чемпионов против «Ростова» (23 ноября) и «Атлетико» (6 декабря), а также пропустит встречи бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (19 ноября), «Байером» (26 ноября), «Майнцем» (2 декабря), «Вольфсбургом» (10 декабря), «Дармштадтом» (18 декабря) и «РБ Лейпцигом» (21 декабря).

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