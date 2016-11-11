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Чернышов может сменить Божовича в «Црвене Звезде»

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов, тренирующий «Спартак» из Суботицы, во время зимнего трансферного окна может возглавить другой сербский клуб – «Црвену Звезду», сообщает «Спортфакт».

Главный тренер столичный команды Миодраг Божович имеет предложения из Китая, ОАЭ и Катара. В случае его ухода Чернышов - главный претендент на вакантное место. 

После 15 туров «Црвена Звезда» лидирует в чемпионате Сербии. В активе команды 38 очков. «Спартак» Суботица, который тренирует Чернышов, занимает седьмое место.  

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