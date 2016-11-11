Свен-Йоран Эрикссон: Я мог выиграть Лигу чемпионов с «Лацио»

Бывший главный тренер «Лацио» Свен-Йоран Эрикссон высказался об успехах нынешнего главного тренера команды Симоне Индзаги, который играл в клубе под его руководством.

«Когда я пришел в «Лацио», Симоне был очень молодой, но уже обученный. Футбол и «Лацио» были у него в сердце.

Я не удивлен его успехам на тренерской работе. Ему помогает то, что он знает Рим и атмосферу города.

«Лацио» играет очень ярко, в начале сезона игра команда доставляла истинное удовольствие. Они будут бороться за попадание в еврокубки, но я им желанию достижения больших целей.

У меня в «Лацио» играли сильные футболисты со своей индивидуальностью и техникой. Это была команда мечты.

Мы могли бы выиграть Лигу чемпионов. У нас было семь трофеев за три года. Не думаю, что это мало. Мы были на вершине мирового футбола», – сказал Эрикссон в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, швед возглавлял «Лацио» с 1997 по 2001 годы. Под его руководством клуб стал чемпионом Италии (2000), обладателем Кубка Италии (1998, 2000), Суперкубка Италии (1998, 2000), Кубка обладателей кубков (1999), Суперкубка УЕФА (1999) и финалистом Кубка УЕФА (1998).