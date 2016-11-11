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Биатлонистка Ольга Вилухина объявила о завершении карьеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ольга Вилухина
Ольга ВилухинаИсточник: «Советский спорт»

Российская биатлонистка Ольга Вилухина сообщила о том, что завершила профессиональную карьеру.

«Дорогие мои болельщики! В первую очередь я обращаюсь к вам – людям, которые поддерживали, переживали и зачастую вдохновляли меня. Среди вас есть близкие и не очень, но со всеми вами в этот момент я хочу быть также искренна, как вы были со мной все это время. Возможно, сейчас я даже буду чересчур искренна.

Не хочу никого вводить в заблуждение и делать вид, что тренируюсь и готовлюсь к Пхенчангу. С октября я прекратила тренировки и приняла решение о завершении спортивной карьеры.

М-да, написать это оказалось так же не просто, как и решить…», – написала 28-летняя Вилухина на своей странице в фейсбуке.

На Играх в Сочи биатлонистка завоевала две серебряные медали – в эстафете и спринте. В ее копилке также бронзовая медаль чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионата мира по летнему биатлону. Вилухина – трехкратная чемпионка России.


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