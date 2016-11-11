Бывший нападающий СКА и «Сочи» Щербина перешел в «Сокол»

Нападающий Александр Щербина в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщил, что продолжит карьеру в красноярском «Соколе».



- Я недоволен тем, как играл в «Динамо СПб», поэтому решил встряхнуться и поменять клуб. Никаких претензий к петербургскому клубу у меня нет, желаю «Динамо СПб» удачи. Думаю, все идет к тому, что уже в свой первый сезон команда попадет в плей-офф, - сказал Щербина.

Напомним, 11 ноября хоккеист по обоюдному согласию расторг контракт с «Динамо СПб», в который он перешел летом 2016 года. На счету Щербины 7 (2+5) очков в 20 матчах в ВХЛ за петербургский клуб.

Отметим, Щербина стал лучшим нападающим недели в ВХЛ на этой неделе. Ранее 28-летний хоккеист выступал за СКА, «Витязь» и «Сочи».