Виталий «v1lat» Волочай: «Лучше бы они забанили Virtus.pro на следующий сезон»

Комментатором Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай прокомментировал решение организаторов DreamLeague лишить команду Virtus.pro выигранных денег.



Напомним, что Virtus.pro отказалась от участия в финальной стадии турнира ASUS ROG DreamLeague по Dota 2 из-за напряженного графика команды. «Медведи» завершили выступление в групповом этапе лиги со статистикой 10-4 и таким образом заработали 10 000 долларов. Организаторы турнира приняли решение оштрафовать Virtus.pro на эту сумму и добавить ее к общему призовому LAN-финала.

На первый взгял правильно. Какой-то штраф должен быть. Но лучше бы они забанили ВП на след сезон.



Очень спорно — Vitalii Volochai (@v1lat) 10 ноября 2016 г.

Организаторы также объявили, что «медведей» заменит шведская пятерка из Alliance, которая заняла пятое место в лиге.

LAN-финал ASUS ROG DreamLeague Season 6 пройдет в рамках DreamHack Winter c 25 по 26 ноября в городе Йёнчёпинг, Швеция. Призовой фонд турнира составит 175 000 долларов.