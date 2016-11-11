Филипе Коутинью: Сыграть с Аргентиной всегда было мечтой для меня
Полузащитник сборной
Бразилии Филиппе Коутиньо рассказал о своих эмоциях после победы над Аргентиной
(3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира.
«Попасть в состав – это повод для гордости для меня. Играть в такой команде, рядом с великолепными игроками, в матче с Аргентиной – это повод для еще большей радости.
Но, естественно, что мы все стараемся добиться нашей главной задачей – квалифицироваться на чемпионат мира.
Сыграть с Аргентиной всегда было мечтой для меня. Каждый ребенок мечтает надеть майку сборной Бразилии в таком матче.
Сегодня мы превосходили соперника, а зрители нам здорово помогали, начиная со стартового свистка. Мы остались очень довольными», – приводит FourFourTwo слова Коутиньо.
Напомним, 24-летний полузащитник открыл счет в матче на 25-й минуте. После 11 туров Бразилия лидирует в южноамериканской группе, опережая на одно очко Уругвай. В ночь на 16 ноября по московскому времени Бразилия сыграет в гостях с Перу.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Бразилия - Аргентина - 3:0 (2:0)
Голы
Коутиньо 25 (1:0). Неймар 45 (2:0). Паулиньо 58 (3:0).
Состав
Бразилия: Алисон, Марсело, Миранда (Тиаго Силва, 87), Маркиньос, Алвес Д., Фернандиньо, Коутиньо (Коста, 86), Аугусто, Паулиньо, Неймар, Габриэль (Фирмино, 82)
Аргентина: Ромеро, Мас, Сабалета, Мори, Отаменди, Маскерано, Ди Мария (Корреа, 72), Перес (Агуэро, 46), Билья, Месси, Игуаин
Предупреждения:
Фернандиньо, 6; Марсело, 49 - Мори, 57; Отаменди, 64; Билья, 84
Судья:
Хулио Баскуньян (Чили)
Место и дата
11 ноября 02:45, Эстадио Минейрао, Текстовая трансляция