Филипе Коутинью: Сыграть с Аргентиной всегда было мечтой для меня

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо рассказал о своих эмоциях после победы над Аргентиной (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира.

«Попасть в состав – это повод для гордости для меня. Играть в такой команде, рядом с великолепными игроками, в матче с Аргентиной – это повод для еще большей радости.

Но, естественно, что мы все стараемся добиться нашей главной задачей – квалифицироваться на чемпионат мира.

Сыграть с Аргентиной всегда было мечтой для меня. Каждый ребенок мечтает надеть майку сборной Бразилии в таком матче.

Сегодня мы превосходили соперника, а зрители нам здорово помогали, начиная со стартового свистка. Мы остались очень довольными», – приводит FourFourTwo слова Коутиньо.

Напомним, 24-летний полузащитник открыл счет в матче на 25-й минуте. После 11 туров Бразилия лидирует в южноамериканской группе, опережая на одно очко Уругвай. В ночь на 16 ноября по московскому времени Бразилия сыграет в гостях с Перу.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча