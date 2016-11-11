Павел Погребняк: Аршавин? Всем бы доиграть до его возраста

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк похвалил бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.

- Всем бы доиграть до его возраста! Андрей большой профессионал. Он способен играть на хорошем уровне и забивать много голов еще несколько лет, - цитирует Погребняка «Спортфакт».

Напомним, на днях Аршавин продлил контракт с «Кайратом» до конца 2017 года. В составе алматинского клуба 35-летний полузащитник провел 36 матчей и забил 11 мячей. 33-летний Погребняк провел в этом сезоне три матча, но результативными действиями не отметился.