Виталий Мутко: Вилухиной ружье подарил, думал, стрелять будет из него, а она закончила

Вице-премьер правительства Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал сообщение биатлонистки Ольги Вилухиной о завершении карьеры.

«Жалко, конечно. Если бы не проблемы со здоровьем. Личное здоровье человека - закрытая тема, но мы знаем ее проблемы. Ольга - человек с характером, если бы не проблемы, продолжала бы. Она максималистка, всегда решает большие задачи. Как же так? Я ей ружье подарил, думал, стрелять будет из него... А она закончила», - сказал Мутко «Р-Спорт».

Напомним, сегодня обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр Ольга Вилухина на своей странице в фейсбуке сообщила о завершении карьеры.