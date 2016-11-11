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Виталий Мутко: Вилухиной ружье подарил, думал, стрелять будет из него, а она закончила

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал сообщение биатлонистки Ольги Вилухиной о завершении карьеры.

«Жалко, конечно. Если бы не проблемы со здоровьем. Личное здоровье человека - закрытая тема, но мы знаем ее проблемы. Ольга - человек с характером, если бы не проблемы, продолжала бы. Она максималистка, всегда решает большие задачи. Как же так? Я ей ружье подарил, думал, стрелять будет из него... А она закончила», - сказал Мутко «Р-Спорт».

Напомним, сегодня обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр Ольга Вилухина на своей странице в фейсбуке сообщила о завершении карьеры.

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