Евгений Коноплянка: Я не думаю о дисквалификации Еременко
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился
ожиданиями от матча со сборной Финляндии. Напомним, что командам предстоит
сыграть в квалификации ЧМ-2018.
«Мы играем для того, чтобы победить и выйти из группы. Постараемся
продемонстрировать свои лучшие качества и добиться положительного результата. Что
я ожидаю от финнов? А что от них ждать? Я лично от нас ожидаю. Как мы будем
готовиться к ним, как мы будем добывать три очка», - цитирует Коноплянку Sport Arena.
Из-за дисквалификации УЕФА матч против Украины пропустит один из лидеров сборной Финляндии Роман Еременко. Однако Коноплянка считает, что не стоит акцентировать на этом внимание. «Я не думаю о дисквалификации Еременко. У нас есть свой стиль игры. Будем играть и побеждать», - отметил полузащитник.
Матч Украина – Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. Начало в
22:45 по Москве.