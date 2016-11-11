Евгений Коноплянка: Я не думаю о дисквалификации Еременко

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от матча со сборной Финляндии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«Мы играем для того, чтобы победить и выйти из группы. Постараемся продемонстрировать свои лучшие качества и добиться положительного результата. Что я ожидаю от финнов? А что от них ждать? Я лично от нас ожидаю. Как мы будем готовиться к ним, как мы будем добывать три очка», - цитирует Коноплянку Sport Arena.

Из-за дисквалификации УЕФА матч против Украины пропустит один из лидеров сборной Финляндии Роман Еременко. Однако Коноплянка считает, что не стоит акцентировать на этом внимание. «Я не думаю о дисквалификации Еременко. У нас есть свой стиль игры. Будем играть и побеждать», - отметил полузащитник.

Матч Украина – Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. Начало в 22:45 по Москве.