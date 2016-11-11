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Илья Геркус: Чувствуем, что Миранчук хочет остаться, но он не согласен с нашими условиями

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Локомотива Илья Геркус рассказал о переговорах по продлению контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком.

«У него действующий контракт еще год. Наша философия такая: если человек играет, пусть играет, но, если он не захочет свое будущее связывать с «Локомотивом», это его решение.

Если Алексей захочет продлить контракт, то будем продлевать. Мы ему предлагаем условия, ведем переговоры. Не захочет – его право, пусть доиграет до конца контракта и идет куда хочет. Будет жаль, если так произойдет.

Позиция клуба – мы хотим сохранить его, надеемся на него. Мы чувствуем, что он хочет остаться, но он не согласен с условиями, которые мы предлагаем», – сказал Геркус в интервью ТАСС.

Напомним, контракт 21-летнего Миранчука с «Локомотивом» истекает в конце 2017 года.

За пять сезонов в клубе он забил пять голов в 70 матчах премьер-лиги.

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