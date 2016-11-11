Павел Буре: Без НХЛ олимпийский турнир превратится совсем в другое соревнование

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре поделился мнением о возможном отсутствии игроков НХЛ на ОИ в Пхенчхане.

– Без НХЛ олимпийский турнир превратится совсем в другое соревнование. Профессионалы играют пять последних турниров, и так оно и должно быть: приезжают самые лучшие хоккеисты планеты. Когда их нет, это превратится в то же, что и с футболом на летних Олимпийских играх. Вроде и хороший турнир, но уровень… Посмотрим, какое решение примет НХЛ, – передает слова Буре «Р-Спорт».

Напомним, что решение об участии игроков НХЛ на олимпийском турнире в Пхенчхане должно будет принято руководством Национальной хоккейной лиги в декабре этого года.