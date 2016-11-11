Конор Макгрегор: Я чертов сутенер, без которого этот корабль потонет

Чемпион UFC в полулегком весе из Ирландии Конор Макгрегор выразил мнение, что американский промоушен очень сильно зависит от его выступлений.



«Я чертов сутенер, который носит Gucci и без меня этот корабль потонет», – написал спортсмен на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:

I'm a fucking pimp, rocking all white Gucci mink, and without me, this whole fucking ship sink Фото опубликовано Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) Ноя 10 2016 в 5:46 PST

12 ноября ирландец в рамках турнира UFC 205 проведет поединок с Эдди Альваресом, который является чемпионом в легком весе.