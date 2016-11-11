Конор Макгрегор: Я чертов сутенер, без которого этот корабль потонет
Чемпион UFC в полулегком весе из Ирландии Конор Макгрегор выразил мнение, что американский промоушен очень сильно зависит от его выступлений.
«Я чертов сутенер, который носит Gucci и без меня этот корабль потонет», – написал спортсмен на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:
12 ноября ирландец в рамках турнира UFC 205 проведет поединок с Эдди Альваресом, который является чемпионом в легком весе.
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