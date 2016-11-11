Павел Буре: Ждем в гости Гретцки, Мессье и Эспозито

Знаменитый форвард Павел Буре рассказал о мировом хоккейном форуме, который пройдет в декабре в Москве.

– На нашем хоккейном форуме соберется много специалистов из Европы, США, Канады и России, – заявил Буре. – Там обязательно будет президент ИИХФ Рене Фазель. Надеемся, что подъедут и известные люди из НХЛ – Уэйн Гретцки, Фил Эспозито… Возможно, Марк Мессье.

– В чем главное цель этого форума?

– В развитии хоккея. Мы хотим, чтобы он развивался. Чтобы специалисты обменивались мнениями. И за счет этого двигались вперед. Один такой форум был в Канаде, другой в Европе, третий у нас.