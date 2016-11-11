Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Аргентина
Хоккей  Витязь- : -СКА
Футбол  Англия- : -Шотландия
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Реал
Футбол  Франция- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Буре: Ждем в гости Гретцки, Мессье и Эспозито

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Знаменитый форвард Павел Буре рассказал о мировом хоккейном форуме, который пройдет в декабре в Москве.

– На нашем хоккейном форуме соберется много специалистов из Европы, США, Канады и России, – заявил Буре. – Там обязательно будет президент ИИХФ Рене Фазель. Надеемся, что подъедут и известные люди из НХЛ – Уэйн Гретцки, Фил Эспозито… Возможно, Марк Мессье.

– В чем главное цель этого форума?
– В развитии хоккея. Мы хотим, чтобы он развивался. Чтобы специалисты обменивались мнениями. И за счет этого двигались вперед. Один такой форум был в Канаде, другой в Европе, третий у нас.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Буре: Без НХЛ олимпийский турнир превратится совсем в другое соревнованиеДвукратный призер Олимпийских игр Павел Буре поделился мнением о возможном отсутствии игроков НХЛ на ОИ в Пхенчхане.Павел Буре: Был поражен тем, что в Канаде меня узнали сразу, как прилетел в ВанкуверОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, который провел свой первый матч в НХЛ ровно 25 лет назад – 5 ноября 1991 года.Павел Буре: Зарплата за первый сезон в НХЛ составила 600 тысяч долларовОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, который провел свой первый матч в НХЛ ровно 25 лет назад – 5 ноября 1991 года.Павел Буре: Даже не вспомню, кто сказал мне о том, что «Ванкувер» выбрал на драфтеОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, который провел свой первый матч в НХЛ ровно 25 лет назад – 5 ноября 1991 года.Павел Буре: Я не думал играть на Олимпиаде. Отслужил армию и уехал в НХЛПавел Буре: Я не думал играть на Олимпиаде. Отслужил армию и уехал в НХЛОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, который провел свой первый матч в НХЛ ровно 25 лет назад – 5 ноября 1991 года.Павел Буре: Радулов будет в «Монреале» на ведущих роляхДвукратный призер Олимпийских игр Павел Буре поделился мнением о шансах Александра Радулова в новом сезоне НХЛ.«Спартак» чемпион, Игнашевич в «Локо»: каким был мир, когда Гинер возглавил ЦСКА«Спартак» чемпион, Игнашевич в «Локо»: каким был мир, когда Гинер возглавил ЦСКАЕвгений Гинер то ли продает ЦСКА, то ли нет. Но это хороший повод вспомнить, что происходило в спорте, когда в наш футбол пришел Гинер«Харламов Трофи» в Торонто. «Суперсерию-1972 изучают в школах Канады» (видео)«Харламов Трофи» в Торонто. «Суперсерию-1972 изучают в школах Канады» (видео)На вопросы Sovsport.ru о «Харламов Трофи» отвечают боссы Лиги легенд – Павел Буре, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов и Дмитрий Тугарин.«Харламов Трофи» в Торонто. «Лига легенд тоже создаст сборную Европы!» (видео)«Харламов Трофи» в Торонто. «Лига легенд тоже создаст сборную Европы!» (видео)Лига легенд провела успешную встречу с руководством НХЛ, а в Торонто прошла презентация «Харламов Трофи».Павел Буре: Канадцы мощнее и сильнее, чем мы. Результат матча закономеренЭкс-хоккеист сборной России Павел Буре прокомментировал поражение нашей национальной команды от Канады (3:5) в полуфинале Кубка мира.Павел Буре: Можем ли обыграть канадцев? Конечно!Павел Буре: Можем ли обыграть канадцев? Конечно!В интервью Sovsport.ru он поделился впечатлениями от игры нашей команды на групповом этапе, дал прогнозы на полуфиналы.Павел Буре: У нас сильная сборная, которая может сыграть с Канадой на равныхБывший нападающий сборной России Павел Буре поделился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды со сборной Канады в полуфинале Кубка мира-2016.Руководство Лиги легенд проведет встречу с боссами НХЛВ переговорах примут участие комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, исполнительный директор Профсоюза игроков НХЛ Доналд Фер и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.Павел Буре, Алексей Яшин и Алексей Морозов примут участие в теннисном турнире в ПетербургеГенеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open-2016 Александр Медведев рассказал о проведении турнира с участием известных российских хоккеистов.Павел Буре: Кубок мира даже круче ОлимпиадыЭкс-хоккеист сборной России Павел Буре поделился ожиданиями в преддверии Кубка мира.Павел Буре: Гонорар от «Матч ТВ» направлю детямПавел Буре: Гонорар от «Матч ТВ» направлю детямПавлу Буре не довелось сыграть на Кубке мира. Теперь у него появилась возможность восполнить этот пробел в биографии – на телеканале «Матч».Павел Буре: Оборона сборной России не допустила явных ошибок в матче с КанадойДвукратный призер Олимпийских игр Павел Буре перед стартом Кубка мира в Торонто оценил уровень сборной России.Путин объявил благодарность Знарку, Буре и Третьяку за вклад в хоккейПрезидент России Владимир Путин объявил благодарность за большой вклад в развитие отечественного хоккея главному тренеру сборной России Олегу Знарку, известным хоккеистам Павлу Буре, Игорю Ларионову и другим спортсменам, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.Павел Буре: В матче с чехами понравилась тройка Шипачев – Дадонов – ПанаринБывший нападающий сборной России Павел Буре поделился впечатлениями от контрольного матча нашей национальной команды с чехами.Павел Буре: Россия будет одним из фаворитов Кубка мираДвукратный призер Олимпийских игр, член Зала хоккейной славы Павел Буре, который на телеканале «Матч ТВ» будет анализировать самые важные события Кубка мира, оценил шансы сборной России на предстоящем турнире.

Павел Буре
Павел Буревсе новости

Cпецпредложение