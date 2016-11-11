Сергей Широков: Небольшие ограничения движения руки еще есть. Надеюсь, скоро поправлюсь

Нападающий СКА Сергей Широков рассказал о восстановлении после травмы руки и поделился ожиданиями от матча против «Витязя».

- Небольшие ограничения движения еще есть. Стараюсь работать в полную силу, дополнительные упражнения делаю, потому что много пропустил. Лучшее вхождение в режим – через игры, тренировки. Стараюсь использовать то, что могу, по полной, работать над упражнениями, которые мне позволяют делать. Надеюсь, скоро поправлюсь и все будет хорошо.

Перед игрой с «Витязем» более детально посмотрим их игру в большинстве и меньшинстве, отметим важные аспекты игры пять на пять и будем готовиться к непростому матчу. Повторюсь – все хотят нас обыграть, а мы будем стараться не позволить этого, - приводит слова Широкова официальный сайт СКА.

Напомним, последний матч Широков провел 2 октября против ЦСКА (2:0). В сезоне 2016/17 на счету 30-летнего нападающего 16 матчей, в которых он набрал 15 (8+7) очков.

Встреча «Витязь» - СКА пройдет 11 ноября в Подольске и начнется в 19:30.