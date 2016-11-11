Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Аргентина
Хоккей  Витязь- : -СКА
Футбол  Англия- : -Шотландия
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Реал
Футбол  Франция- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Широков: Небольшие ограничения движения руки еще есть. Надеюсь, скоро поправлюсь

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Сергей Широков рассказал о восстановлении после травмы руки и поделился ожиданиями от матча против «Витязя».

- Небольшие ограничения движения еще есть. Стараюсь работать в полную силу, дополнительные упражнения делаю, потому что много пропустил. Лучшее вхождение в режим – через игры, тренировки. Стараюсь использовать то, что могу, по полной, работать над упражнениями, которые мне позволяют делать. Надеюсь, скоро поправлюсь и все будет хорошо.

Перед игрой с «Витязем» более детально посмотрим их игру в большинстве и меньшинстве, отметим важные аспекты игры пять на пять и будем готовиться к непростому матчу. Повторюсь – все хотят нас обыграть, а мы будем стараться не позволить этого, - приводит слова Широкова официальный сайт СКА.

Напомним, последний матч Широков провел 2 октября против ЦСКА (2:0). В сезоне 2016/17 на счету 30-летнего нападающего 16 матчей, в которых он набрал 15 (8+7) очков.

Встреча «Витязь» - СКА пройдет 11 ноября в Подольске и начнется в 19:30.  

Матч

Витязь - СКА

Место и дата

11 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Третьяк: КХЛ необходимо разобрать ситуацию с баннером в адрес ЗнаркаПрезидент ФХР Владислав Третьяк осудил появление на трибунах баннера болельщиков «Динамо» в адрес главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка.Бывший нападающий СКА и «Сочи» Щербина перешел в «Сокол»Нападающий Александр Щербина в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщил, что продолжит карьеру в красноярском «Соколе».Гимаев: Если Знарок со СКА дойдет до финала, кто будет готовить сборную? (видео)Гимаев: Если Знарок со СКА дойдет до финала, кто будет готовить сборную? (видео)Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».СКА поместил Коскинена в список травмированныхCписок травмированных игроков СКА пополнился вратарем Микко Коскиненом, сообщает официальный сайт КХЛ.$нарок не продавался. Подробности ухода Олега Знарка из «Динамо»$нарок не продавался. Подробности ухода Олега Знарка из «Динамо»Обозреватель «Советского спорта» – о конфликте между наставником СКА и сборной России Олегом Знарком и болельщиками бело-голубых.Главный арбитр КХЛ: В матче «Динамо» – СКА были две ошибки, но не предвзятостьГлавный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением о судействе в матче московского «Динамо» и СКА.Дуб дерево, Пушкин поэт, Знарок не продается. Колонка Сергея МикуликаДуб дерево, Пушкин поэт, Знарок не продается. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» напоминает болельщикам о прошлом и поясняет, почему им надо баннеры посвящать вовсе не бывшему тренеруВладислав Третьяк: Ковальчук имеет все возможности играть в НХЛ, вопрос в его желанииПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что нападающий СКА Илья Ковальчук имеет все возможности вернуться в Национальную хоккейную лигу, дело только в его желании.Динамовцам этого лучше не слышать. Что творилось после матча москвичей со СКАДинамовцам этого лучше не слышать. Что творилось после матча москвичей со СКАПосле битвы «Динамо» с питерскими армейцами корреспондент «Советского спорта» поговорил с игроками обеих команд.Олег Знарок: Второй период матча с «Динамо» – самый плохой, что СКА сыграл за все времяГлавный тренер СКА Олег Знарок оценил игру своих подопечных в гостевом матче против московского «Динамо» (3:2) и высказался по поводу баннера болельщиков бело-голубых в его адрес.Яков Рылов: Со СКА был равный бой. Мы еще возьмем реваншЗащитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал поражение в матче со СКА.Игорь Шестеркин: О двенадцати победах в СКА никто не помнитГолкипер СКА Игорь Шестеркин высказался о победе над московским «Динамо» - 3:2 и победной серии армейцев.Олег Знарок: Меня убрали из «Динамо». И там я получал больше, чем в СКА (видео)Олег Знарок: Меня убрали из «Динамо». И там я получал больше, чем в СКА (видео)После матча «Динамо» М – СКА (2:3) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции Сергея Орешкина и Олега Знарка.Ансель Галимов: СКА дал нам хороший урок, спасибо имФорвард «Динамо» Ансель Галимов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3).Андрей Сафронов: Посмотрите на судейство. Такой команде, как СКА, то помогать не надоГенеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА.Харийс Витолиньш: 12-я победа СКА подряд? Это мы не считаемТренер СКА Харийс Витолиньш подвел итоги матча против «Динамо», который прошел в Москве (3:2).«Кому тут хотели отстрелить усы?» Как Знарок победил «Динамо» в Москве«Кому тут хотели отстрелить усы?» Как Знарок победил «Динамо» в МосквеСКА одержал волевую победу над московским «Динамо». Это был первый матч Олега Знарка против клуба, с которым он взял два Кубка Гагарина.СКА обыграл «Динамо» и продлил победную серию до 12 матчейПетербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.Егор Яковлев: Слишком академично играем против «Динамо»Защитник СКА Егор Яковлев оценил игру армейцев в первых двух периодах матча с «Динамо».«Динамо» (Москва) – СКА - 2:3. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА.

СКА
СКАкалендарьстатистика
Сергей Широков
Сергей Широковвсе новости

Cпецпредложение