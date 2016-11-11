Владислав Третьяк: «Молодежка» радует своей игрой в серии с канадцами

Президент ФХР Владислав Третьяк оценил результаты молодежной сборной России на суперсерии со сборными юниорских лиг Канады.

«Молодежка» радует своей игрой в серии с канадцами. Победа в третьем матче очень важна, потому что традиционно команда лиги Онтарио – это самая сильная команда.

В целом матчи в Канаде показывают, что у Брагина есть хороший выбор игроков перед чемпионатом мира, хороший хоккей показывают», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

Напомним, после трех матчей у молодежной сборной России две победы. Четвертый матч серии со сборной OHL (Юниорская лига Онтарио) пройдет 15 ноября в Гамильтоне.

После этого российская команда проведет еще два матча с командой QMJHL (Главная юниорская лига Квебека).