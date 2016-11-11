Владислав Третьяк: «Молодежка» радует своей игрой в серии с канадцами
Президент ФХР
Владислав Третьяк оценил результаты молодежной сборной России на суперсерии со
сборными юниорских лиг Канады.
«Молодежка» радует своей игрой в серии с канадцами. Победа в третьем матче очень важна, потому что традиционно команда лиги Онтарио – это самая сильная команда.
В целом матчи в Канаде показывают, что у Брагина есть хороший выбор игроков перед чемпионатом мира, хороший хоккей показывают», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.
Напомним, после трех матчей у молодежной сборной России две победы. Четвертый матч серии со сборной OHL (Юниорская лига Онтарио) пройдет 15 ноября в Гамильтоне.
После этого российская команда проведет еще два матча с командой QMJHL (Главная юниорская лига Квебека).
Матч
Россия (U-20) - Юниорская Лига Онтарио - 4:3 (2:1, 0:0, 2:2)
Голы:
Рубцов 5:25 (1:0). Маклеод (Типпет, Кайру), 6:22 (1:1 - бол.). Рубцов (Костин, Карнаухов), 15:54 (2:1). Соколов (Беляев), 46:02 (3:1). Машерин (Кайру, Типпет), 52:12 (3:2 - бол.). Чирелли (Капобьянко, Смит), 54:10 (3:3). Ураков (Квартальнов, Волков А.), 54:34 (4:3).
Место и дата
11 ноября 03:00, Мемориал Гарденс, Онлайн-трансляция