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Владислав Третьяк: «Молодежка» радует своей игрой в серии с канадцами

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк оценил результаты молодежной сборной России на суперсерии со сборными юниорских лиг Канады.

«Молодежка» радует своей игрой в серии с канадцами. Победа в третьем матче очень важна, потому что традиционно команда лиги Онтарио – это самая сильная команда.

В целом матчи в Канаде показывают, что у Брагина есть хороший выбор игроков перед чемпионатом мира, хороший хоккей показывают», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

Напомним, после трех матчей у молодежной сборной России две победы. Четвертый матч серии со сборной OHL (Юниорская лига Онтарио) пройдет 15 ноября в Гамильтоне.

После этого российская команда проведет еще два матча с командой QMJHL (Главная юниорская лига Квебека).

Матч

Россия (U-20) - Юниорская Лига Онтарио - 4:3 (2:1, 0:0, 2:2)

Голы:

Рубцов 5:25 (1:0). Маклеод (Типпет, Кайру), 6:22 (1:1 - бол.). Рубцов (Костин, Карнаухов), 15:54 (2:1). Соколов (Беляев), 46:02 (3:1). Машерин (Кайру, Типпет), 52:12 (3:2 - бол.). Чирелли (Капобьянко, Смит), 54:10 (3:3). Ураков (Квартальнов, Волков А.), 54:34 (4:3).

Место и дата

11 ноября 03:00, Мемориал Гарденс, Онлайн-трансляция

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