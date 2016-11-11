Арсен Венгер: Тренер Чили примет суицидальное решение, выпустив Санчеса на поле

Месут Озил: Знал, что в «Арсенале» буду прогрессировать, особенно у такого тренера, как Венгер

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил рассказал о своем отношении к тренировочному процессу, а также заявил, что переход в стан «пушкарей» пошел ему только на пользу.