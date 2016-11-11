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Арсен Венгер: Тренер Чили примет суицидальное решение, выпустив Санчеса на поле

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что тренер сборной Чили примет суицидальное решение, если выпустит Алексиса Санчеса в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.

«Я получил сообщение, что у Алексиса травма задней поверхности бедра. Я считаю, что наш медицинский штаб должен обследовать его, чтобы оценить степень серьезности его травмы.  Очень важно, чтобы там не приняли суицидальное решение, которое может негативно сказаться на его будущем и вывести из строя на 2-3 месяца. Алексис всегда хочет играть, в этом вся деликатность ситуации, потому что он говорит, что готов, даже когда травмирован, - сказал Венгер.

Напомним, в ближайшем матче сборная Чили сыграет с командой Уругвая. Матч состоится 16 ноября.

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