Арсен Венгер: Тренер Чили примет суицидальное решение, выпустив Санчеса на поле
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил,
что тренер сборной Чили примет суицидальное решение, если выпустит Алексиса
Санчеса в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.
«Я получил сообщение, что у Алексиса травма задней поверхности бедра. Я считаю, что наш медицинский штаб должен обследовать его, чтобы оценить степень серьезности его травмы. Очень важно, чтобы там не приняли суицидальное решение, которое может негативно сказаться на его будущем и вывести из строя на 2-3 месяца. Алексис всегда хочет играть, в этом вся деликатность ситуации, потому что он говорит, что готов, даже когда травмирован, - сказал Венгер.
Напомним, в ближайшем матче сборная Чили сыграет с командой
Уругвая. Матч состоится 16 ноября.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически