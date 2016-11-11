Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Аргентина
Хоккей  Витязь- : -СКА
Футбол  Англия- : -Шотландия
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Реал
Футбол  Франция- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гутьеррес подтвердил уход из «Хааса»

Источник:  AutosportКомментарии

Гонщик «Хаас» Эстебан Гутьеррес заявил, что покидает команду по окончании сезона.

«Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что не буду пилотом «Хааса» в 2017 году, – написал Гутьееррес на своем официальном сайте. – Я хочу поблагодарить всю команду, особенно Джина Хааса за эту возможность. Я желаю им всего наилучшего.

До конца года осталось две гонки, и я собираюсь насладиться ими. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде».

В нынешнем сезоне 25-летний мексиканец не заработал ни одного очка.

Добавим, что в следующем сезоне Гутьерреса заменит датчанин Кевин Магнуссен, в этом году выступавший за «Рено».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Матч ТВ» не покажет стартовую гонку Кубка мира по биатлону из-за Формулы-1Первая гонка Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 (классическая смешанная эстафета) не будет показана в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Вместо нее канал собирается показать заключительную гонку сезона Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.Хэмилтон выступит на гран-при Бразилии в шлеме, посвященном СеннеПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступит на гран-при Бразилии в шлеме, дизайн которого посвящен памяти Айртона Сенны.Нико Росберг: Здорово участвовать в борьбе за титул за две гонки до конца сезонаНемецкий пилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями от предстоящего этапа «Формулы-1», который пройдет в Бразилии.Тото Вольфф: «Форс Индия» показала смелость и дальновидность, пригласив ОконаРуководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал переход французского гонщика Эстебана Окона из «Манор» в «Форс Индию» на следующий сезон.Эстебан Окон подписал контракт с «Форс Индией»Пилот «Манора» Эстебан Окон со следующего сезона будет выступать за «Форс Индию», сообщает официальный сайт индийской «конюшни».Перес прекратил сотрудничество со спонсором из-за твита о ТрампеМексиканский автогонщик, пилот «Форс Индии» Серхио Перес объявил о прекращении сотрудничества с брэндом солнцезащитных очков Hawkers из-за твитта о новом президенте США Дональде Трампе.Джолион Палмер – второй пилот «Рено» на следующий сезонРуководство французского гоночного коллектива «Рено» объявило, что Джолион Палмер продолжит выступать за команду в следующем сезоне.Дэймон Хилл: Трамп выиграл. Свинья пролетела над моей головой, ад замерз. Что за чертовщина?Экс-чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Дэймон Хилл прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США.Сироткин примет участие в первой практике Гран-при Бразилии в составе «Рено»Российский автогонщик Сергей Сироткин проведет первую практику гран-при Бразилии за рулем болида французской команды «Рено», сообщает Motorsport.com.Гран-при Абу-Даби: о чем нужно помнить перед поездкойГран-при Абу-Даби: о чем нужно помнить перед поездкойПять советов для болельщика «Формулы-1», который захочет своими глазами увидеть финал сезона.Владелец «Ред Булл»: Ферстаппен – новый Айртон СеннаВладелец австрийской гоночной команды «Ред Булл» Дитрих Матешиц заявил, что пилот команды Макс Ферстаппен — это новый Айртон Сенна.Шестиколесный болид «Формулы-1» прокатился по улицам Лондона (видео)На улицы Лондона выехал шестиколесный болид «Формулы-1» Tyrell P34, разработанный для чемпионата 1976 года.Кристиан Хорнер: Уход Денниса будет большой потерей для Формулы-1Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер считает, что уход Рона Денниса с поста председателя «Макларена» станет большой потерей для Формулы-1.Жо Рамирес: 2017 год может стать последним для Алонсо в «Макларене»Бывший координатор команды «Макларен» Жо Рамирес не исключает, что сезон 2017 года станет для двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо последним в команде.Даниэль Риккардо: Мне хочется ярко завершить сезон и ещё лучше подготовиться к следующемуАвстралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Бразилии.Нико Росберг: Гонка в Мексике была уникальнойЛидер чемпионата мира Нико Росберг назвал причины, по которым уступил своего партнеру по «Мерседесу» Льюису Хэмилтону на Гран-при Мексики.Лэнс Стролл: Не буду отрицать, что пришел в «Формулу-1» благодаря деньгамНовый пилот «Уильямса» Лэнс Стролл высказался на тему финансовой поддержки со стороны своего отца.Макс Ферстаппен: Меня наказывают, а Хэмилтона – нет, это признак двойных стандартовГонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что «Формуле-1» судьи по-разному относятся к пилотам.Фелипе Наср: Непростые погодные условия могут сыграть нам на руку в БразилииПилот команды «Заубер» Фелипе Наср поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии. Соревнования пройдут с 11 по 13 ноября.Виталий Петров: Трудно согласиться со штрафом Феттеля в МексикеБывший пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился впечатлениями от Гран-при Мексики. Он сказал, что не согласен с десятисекундным штрафом Себастьяна Феттеля.

Хаас
Хааскалендарьстатистика
Эстебан Гутьеррес
Эстебан Гутьерресвсе новости
Кевин Магнуссен
Кевин Магнуссенвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение