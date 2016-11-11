Гутьеррес подтвердил уход из «Хааса»

Гонщик «Хаас» Эстебан Гутьеррес заявил, что покидает команду по окончании сезона.

«Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что не буду пилотом «Хааса» в 2017 году, – написал Гутьееррес на своем официальном сайте. – Я хочу поблагодарить всю команду, особенно Джина Хааса за эту возможность. Я желаю им всего наилучшего.

До конца года осталось две гонки, и я собираюсь насладиться ими. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде».

В нынешнем сезоне 25-летний мексиканец не заработал ни одного очка.

Добавим, что в следующем сезоне Гутьерреса заменит датчанин Кевин Магнуссен, в этом году выступавший за «Рено».