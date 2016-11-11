Лукаш Градецки: Матч с Украиной – последний шанс для Финляндии

Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки поделился ожиданиями от матча со сборной Украины. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«Это будет сложная игра для нас. Украина еще не проигрывала, на счету команды есть выигрыш. Это наш последний шанс, поэтому мы должны сделать все, чтобы выиграть матч и подняться в турнирной таблице.

В сборной Украины выделю двух опасных игроков, играющих на флангах – Ярмоленко и Коноплянку. Также отмечу Степаненко – он хорошо играет в пас и подчищает за игроками атаки. Этих троих игроков хватит для победы, если даже нет других идей», –цитирует Градецки Tribuna.com.

Матч Украина – Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. Начало в 22:45 по Москве.