Лукаш Градецки: Матч с Украиной – последний шанс для Финляндии
Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки поделился ожиданиями от
матча со сборной Украины. Напомним, что командам предстоит сыграть в
квалификации ЧМ-2018.
«Это будет сложная игра для нас. Украина еще не проигрывала, на
счету команды есть выигрыш. Это наш последний шанс, поэтому мы должны сделать
все, чтобы выиграть матч и подняться в турнирной таблице.
В сборной Украины выделю двух опасных игроков, играющих на
флангах – Ярмоленко и Коноплянку. Также отмечу Степаненко – он хорошо играет в
пас и подчищает за игроками атаки. Этих троих игроков хватит для победы, если
даже нет других идей», –цитирует Градецки Tribuna.com.
Матч Украина – Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. Начало в
22:45 по Москве.
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