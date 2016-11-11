Гинтарас Стауче: Детального обследование мы не делали, но у Акинфеева проблемы с голеностопом
Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал о физическом состоянии вратаря национальной команды Игоря Акинфеева, а также прокомментировал игру Станислава Крицюка, который заменил капитана армейцев в товарищеском матче с Катаром (1:2).
– Самый актуальный вопрос – каково состояние Игоря Акинфеева, который сегодня не тренировался в общей группе?
– Детального обследования пока мы не делали. Но есть проблема с голеностопом, у Игоря болевые ощущения.
– Что можете сказать о втором пенальти в ворота сборной России?
– В этой ситуации Игорь действовал правильно. Там случился рикошет, и если бы он не пошел вперед, то игрок сборной Катара был бы первым на мяче. К сожалению, получилось так, как получилось.
– Насколько вы довольны игрой Крицюка, заменившего во втором тайме Акинфеева?
– Каждый вратарь в сборной готов в любой момент выйти на поле. Мы это обговариваем заранее, так как в игре может случиться всякое. Хотя со скамейки сразу вступить в игру непросто. Крицюк, считаю, вошел хорошо.
– Каким образом в сборной определяется то, какие вратари будут вызваны на тот или иной сбор?
– Мы наблюдаем за всеми кандидатами в матчах внутреннего чемпионата и еврокубков. Сейчас решили, что именно эти голкипера заслуживали вызова в сборную, – цитирует специалиста официальный сайт РФС.
Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет с Румынией 15 ноября в Грозном.
Матч
Голы
Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).
Состав
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин
Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин
Незабитые пенальти
Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29
Предупреждения:
нет - Маджид, 52
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция