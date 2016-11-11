Гинтарас Стауче: Детального обследование мы не делали, но у Акинфеева проблемы с голеностопом

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал о физическом состоянии вратаря национальной команды Игоря Акинфеева, а также прокомментировал игру Станислава Крицюка, который заменил капитана армейцев в товарищеском матче с Катаром (1:2).



– Самый актуальный вопрос – каково состояние Игоря Акинфеева, который сегодня не тренировался в общей группе?

– Детального обследования пока мы не делали. Но есть проблема с голеностопом, у Игоря болевые ощущения.

– Что можете сказать о втором пенальти в ворота сборной России?

– В этой ситуации Игорь действовал правильно. Там случился рикошет, и если бы он не пошел вперед, то игрок сборной Катара был бы первым на мяче. К сожалению, получилось так, как получилось.



– Насколько вы довольны игрой Крицюка, заменившего во втором тайме Акинфеева?

– Каждый вратарь в сборной готов в любой момент выйти на поле. Мы это обговариваем заранее, так как в игре может случиться всякое. Хотя со скамейки сразу вступить в игру непросто. Крицюк, считаю, вошел хорошо.



– Каким образом в сборной определяется то, какие вратари будут вызваны на тот или иной сбор?

– Мы наблюдаем за всеми кандидатами в матчах внутреннего чемпионата и еврокубков. Сейчас решили, что именно эти голкипера заслуживали вызова в сборную, – цитирует специалиста официальный сайт РФС.

Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет с Румынией 15 ноября в Грозном.