Клемент «Puppey» Иванов: «Обидно не попасть на The Boston Major, но это всего лишь один турнир»

Капитан команды Team Secret по Dota 2 Клемент «Puppey» Иванов в интервью ROG MASTERS рассказал о неудачном выступлении на квалификации к The Boston Major и поделился мнение о новой системе замен.



«Обидно не попасть на The Boston Major. Но это всего лишь один турнир. В следующий раз мы выступим лучше. Нам не повезло, это был не наш день.



Новая система замен выглядит странно. Уже видно, как команды ей злоупотребляют. Я не виню их, потому что ты всегда будешь делать все возможное для победы. Но легкий путь не всегда приводит к успеху. В первую очередь нужно работать над той командой, которая у тебя уже есть», – сказал Иванов.



Напомним, что Team Secret не попала на The Boston Major, проиграв в европейской квалификации команде Virtus.pro со счетом 2:0.



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