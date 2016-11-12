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День в истории. Максиму Чудову – 34 года!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

12 ноября свой 34-й день рождения празднует завершивший карьеру российский биатлонист Максим Чудов.

Максим Чудов - заслуженный мастер спорта России. В 2010 году он в составе мужской эстафетной команды выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Ванкувере. Также Максим Чудов трижды становился чемпионом мира – в эстафетной гонке в 2007 году, а в 2008 году он стал первым в эстафете и спринте.

В 2007 году за быстрое прохождение лыжной дистанции Максим Чудов получил прозвище «Русская ракета».

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