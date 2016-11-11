Владислав Третьяк: КХЛ необходимо разобрать ситуацию с баннером в адрес Знарка

Президент ФХР Владислав Третьяк осудил появление на трибунах баннера болельщиков «Динамо» в адрес главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка.

- Неправильно, что на матчах появляются такие баннеры. Нельзя ущемлять права тренерского штаба, хоккеистов. Надо поддерживать свою команду, а не переходить на личности. В ФХР выступают против такого поведения, а КХЛ этот момент необходимо разобрать, коснуться его, - цитирует Третьяка «Чемпионат».

Напомним, что в среду на матче регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и питерским СКА болельщики бело-голубых вывесили баннер в адрес Знарка со следующими словами: «Знарок был волком, стал добычей!» и «Идея - ничто! Бабло - все! Знарок и Ко».