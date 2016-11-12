Украина – Финляндия. Начало текстовой трансляции – 22:45 мск
В субботу в матче четвертого тура группового
этапа отборочного цикла к чемпионату мира-2018 сыграют футболисты сборных
Украины и Финляндии.
Их матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец»
и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию матча.
После трех туров в группе I лидировали хорваты и исландцы, у которых было по семь очков. Пять очков было у украинцев, два – у турецкой команды, по одному – у финнов и команды Косово.
Матч
Место и дата
12 ноября 22:45, , Текстовая трансляция
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