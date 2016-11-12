Украина – Финляндия. Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

В субботу в матче четвертого тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира-2018 сыграют футболисты сборных Украины и Финляндии.

Их матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После трех туров в группе I лидировали хорваты и исландцы, у которых было по семь очков. Пять очков было у украинцев, два – у турецкой команды, по одному – у финнов и команды Косово.