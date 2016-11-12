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ФНЛ. 22-й тур. «Тамбов» - «Мордовия» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 22-го тура Футбольной национальной лиги.

Футбольная национальная лига

22-й тур

Матч

Тамбов - Мордовия

Место и дата

13 ноября 17:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Луч-Энергия - Сокол

Место и дата

13 ноября 09:00, Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

СКА-Хабаровск - Сибирь

Место и дата

13 ноября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак-2 - Факел

Место и дата

13 ноября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Матч

Волгарь - Тюмень

Место и дата

13 ноября 15:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Матч

Тосно - Кубань

Место и дата

13 ноября 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Химки - Нефтехимик

Место и дата

13 ноября 15:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак-Нальчик - Шинник

Место и дата

13 ноября 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Балтика - Динамо

Место и дата

13 ноября 17:00, Балтика, Текстовая трансляция

Матч

Зенит-2 - Енисей

Место и дата

13 ноября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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