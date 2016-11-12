ФНЛ. 22-й тур. «Тамбов» - «Мордовия» и другие матчи
Результаты матчей 22-го тура Футбольной
национальной лиги.
Футбольная национальная лига
22-й тур
Матч
Место и дата
13 ноября 17:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 09:00, Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 15:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 15:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 17:00, Балтика, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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