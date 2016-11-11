Тренер Макгрегора: Было бы интересно посмотреть на бой против Хабиба

Тренер чемпиона UFC в полулегком весе Конора Макгрегора Сергей Пикульский заявил, что его подопечный может провести бой с представителем России Хабибом Нурмагомедовым.



– Сейчас говорят в основном про трех соперников для Конора – Алдо, Диас и Хабиб. Какой бой интересен вам?

– С Алдо и Диасом МакГрегор уже дрался. Было бы интересно посмотреть на бой против Хабиба. Они еще не встречались, к тому же у Хабиба нет поражений, он сильный борец. Я его поддерживаю и надеюсь, что он получит титульник, ну и советская школа борьбы мне самому она очень симпатична, так что это был бы хороший бой, – сказал специалист в интервью «Матч ТВ».

Отметим, что 12 ноября Макгрегор в рамках турнира UFC 205 проведет поединок с Эдди Альваресом, который является чемпионом в легком весе. Нурмагомедов, в свою очередь, проведет встречу с Майклом Джонсоном из США. В случае, если спортсмен из РФ одержит победу в этом бою, то он может получить титульный бой.

Хабиб Нурмагомедов: Зачем Макгрегору драться со мной, если он будет летать?





