Сергей Колмогоров: Такие нарушения, как у Мельникова, должны наказываться пожизненной дисквалификацией

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров прокомментировал дисквалификацию российского пловца Виталия Мельникова. Напомним, что Мельников был дисквалифицирован на восемь лет.

«Это вопиющее нарушение, как раз тот случай, за который наши «чистые» спортсмены платили свистом со стороны трибун во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Именно из-за таких вопиющих случаев невинные спортсмены вынуждены терпеть такое отношение со стороны соперников. Оправданий этому никаких нет и быть не может.

Человек не тренировался в сборной России после первой дисквалификации. Он написал объяснительную на имя президента федерации плавания, но я считаю, что такие нарушения должны наказываться пожизненной дисквалификацией», - цитирует Колмогорова «Р-Спорт».

26-летний спортсмен сдал положительную допинг-пробу 29 марта 2016 года. В организме пловца найден гормон роста.

Дисквалификация Мельникова будет отсчитываться с 22 апреля 2016 года. В 2013 году пловец уже был наказан за применение допинга на два года, поэтому попавшись во второй раз он получил более длительную дисквалификацию. Отметим, что Мельников не выступал на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.