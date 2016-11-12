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НХЛ. «Колорадо» - «Виннипег», «Эдмонтон» - «Даллас» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

12 ноября

Матч

Баффало - Нью-Джерси - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Моулсон (Окпосо, О'Райлли Р.), 10:34 (1:0).

Место и дата

12 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Филадельфия - 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Кадри (Зайцев, Райлли), 2:53 (1:0). Симмондс (Жиру, Гостисбеер), 3:58 (1:1). Конечны (Дель Зотто, Гудас), 4:25 (1:2). Райлли (Бозак, Марнер), 19:08 (2:2). Симмондс (Кутюрье), 22:53 (2:3).

Место и дата

12 ноября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Оттава - Лос-Анджелес - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Картер (Пьюрселл), 20:56 (0:1).

Место и дата

12 ноября 03:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Вашингтон - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

12 ноября 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Колорадо - Виннипег

Место и дата

12 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Эдмонтон - Даллас

Место и дата

12 ноября 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

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