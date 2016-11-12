НХЛ. «Колорадо» - «Виннипег», «Эдмонтон» - «Даллас» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
12 ноября
Матч
Баффало - Нью-Джерси - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Моулсон (Окпосо, О'Райлли Р.), 10:34 (1:0).
Место и дата
12 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Торонто - Филадельфия - 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)2-й период
Голы:
Кадри (Зайцев, Райлли), 2:53 (1:0). Симмондс (Жиру, Гостисбеер), 3:58 (1:1). Конечны (Дель Зотто, Гудас), 4:25 (1:2). Райлли (Бозак, Марнер), 19:08 (2:2). Симмондс (Кутюрье), 22:53 (2:3).
Место и дата
12 ноября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Оттава - Лос-Анджелес - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)2-й период
Голы:
Картер (Пьюрселл), 20:56 (0:1).
Место и дата
12 ноября 03:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Чикаго - Вашингтон - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
12 ноября 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
12 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
12 ноября 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция