На гран-при Бразилии Масса выступит на болиде с обновленным дизайном

Бразильский гонщик «Уильямс» Фелипе Масса на последнем домашнем гран-при выступит на болиде с обновленным дизайном.

Титульный спонсор команды «Мартини» решили сделать надпись «Масса» на болиде, а на заднем антикрыле – obrigado, что в переводе с португальского «спасибо».

«Я всегда говорил, что у нас самая красивая машина на стартовой решетке. Но теперь она выглядит еще лучше. Впервые вижу, чтобы спонсор делал такое для гонщика. Для меня это большая честь, не буду отрицать, что я немного растроган», - поделился впечатлениями Масса.

Obrigado a todos ❤️ Фото опубликовано Felipe Massa (@massafelipe19) Ноя 10 2016 в 1:45 PST

Напомним, Масса объявил о завершении карьеры по окончании сезона. 35-летний бразилец дебютировал в Формуле-1 в 2002 году в «Заубере». В 2006 году он перешел в «Феррари», за которую выступал до 2014 года, после чего перешел в «Уильямс». В 2006 году он занял третье место в личном зачете чемпионата мира, а через два года стал вторым.

В 19 гонках нынешнего сезона Масса набрал 51 очко и занимает 11 место в личном зачете.