На гран-при Бразилии Масса выступит на болиде с обновленным дизайном
Бразильский гонщик «Уильямс»
Фелипе Масса на последнем домашнем гран-при выступит на болиде с обновленным
дизайном.
Титульный спонсор команды «Мартини» решили сделать надпись «Масса» на болиде, а на заднем антикрыле – obrigado, что в переводе с португальского «спасибо».
«Я всегда говорил, что у нас самая красивая машина на стартовой решетке. Но теперь она выглядит еще лучше. Впервые вижу, чтобы спонсор делал такое для гонщика. Для меня это большая честь, не буду отрицать, что я немного растроган», - поделился впечатлениями Масса.
Напомним, Масса
объявил о завершении карьеры по окончании сезона. 35-летний бразилец дебютировал
в Формуле-1 в 2002 году в «Заубере». В 2006 году он перешел в «Феррари», за
которую выступал до 2014 года, после чего перешел в «Уильямс». В 2006 году он занял
третье место в личном зачете чемпионата мира, а через два года стал вторым.
В 19 гонках нынешнего
сезона Масса набрал 51 очко и занимает 11 место в личном зачете.