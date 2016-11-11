Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Бразилии, Квят – 12-й, Сироткин – 22-й
В
рамках Гран-при Бразилии состоялась первая свободная практика. Лучшее время
показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Лучший
результат Хэмилтона на круге - 1.11,895. Вторым
стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третьим – партнер Хэмилтона Нико
Росберг. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 12-й результат. В
первой свободной практике выступил и тест-пилот «Рено» россиянин Сергей
Сироткин, который стал последним.
Гран-при Бразилии
Первая свободная практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.11,895
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,096
3. Нико Росберг («Мерседес») +0,230
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,476
5. Валттери Боттас («Уильямс») +1,234
6. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,394
7. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,398
8. Фелипе Масса («Уильямс») +1,423
9. Себастьян Феттель («Феррари») +1,672
10. Кими Райкконен («Феррари») +1,674
11. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,816
12. Даниил Квят («Торо Россо») +2,195
13. Дженсон Баттон («Макларен») +2,357
14. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,401
15. Ромен Грожан («Хаас») +2,612
16. Фелипе Наср («Заубер») +2,736
17. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,759
18. Эстебан Окон («Манор») +2,932
19. Джолион Палмер («Рено») +3,013
20. Паскаль Верляйн («Манор») +3,053
21. Шарль Леклер («Хаас») +3,496
22. Сергей Сироткин («Рено») +3,905