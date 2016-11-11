КХЛ. «Локомотив» - ЦСКА, «Витязь» - СКА и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Матч
Автомобилист - Медвешчак - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Голы:
Голышев (Симаков, Тичар), 30:07 (1:0). Гареев (Коукал, Андерсен), 46:34 (2:0). Гареев (Михнов, Василевский), 49:21 (3:0). МакМиллан (Безина, Крайчик), 55:59 (3:1). МакМиллан 59:18 (3:2).
Место и дата
11 ноября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Локомотив - ЦСКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
11 ноября 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Витязь - СКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
11 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
Матч
Динамо - Северсталь - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
11 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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