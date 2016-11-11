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КХЛ. «Локомотив» - ЦСКА, «Витязь» - СКА и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Матч

Автомобилист - Медвешчак - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы:

Голышев (Симаков, Тичар), 30:07 (1:0). Гареев (Коукал, Андерсен), 46:34 (2:0). Гареев (Михнов, Василевский), 49:21 (3:0). МакМиллан (Безина, Крайчик), 55:59 (3:1). МакМиллан 59:18 (3:2).

Место и дата

11 ноября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив - ЦСКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

11 ноября 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

Витязь - СКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

11 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо - Северсталь - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

11 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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