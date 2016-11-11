Гари Невилл: Челси» и «Ливерпуль» находятся в лидерах чемпионата Англии потому, что не участвуют в еврокубках

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне выступает в качестве эксперта, прокомментировал выступление «Челси» и «Ливерпуля» в нынешнем сезоне, а также отметил, что «красные дьяволы» не готовы бороться за титул АПЛ.



«Сейчас «Челси» и «Ливерпуль» находятся в лидерах чемпионата Англии просто потому, что эти команды не участвуют в еврокубках. Конечно, в их игре прослеживается уверенность, но они также знают о том, что у них будут паузы для восстановления и подготовки. Мы уже наблюдали подобные вещи. Вспомните сезон, когда «Ливерпуль» Брендана Роджерса мог выиграть АПЛ. Они ведь тогда тоже не принимали участия в других турнирах.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то они могут улучшить свои результаты, если действительно этого захотят. На данный момент я могу сказать одно: команда Жозе Моуринью, как и «Тоттенхэм», не готова бороться за титул чемпиона Англии», – цитирует Невилла Goal.

На данный момент «Челси» занимает второе место в таблице АПЛ, уступая лидирующему «Ливерпулю» один балл. «Манчестер Юнайтед» расположился на 6 строчке, набрав 18 очков.

Отметим, что команда Моуринью участвует в Лиге Европы.