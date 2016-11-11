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Пранкер Вован разыграл Кокорина

Источник:  YoutubeКомментарии

Известный пранкер Вован позвонил форварду «Зенита» и сборной России Александру Кокорину, представившись депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

Якобы депутат в грубой форме обратился к футболисту с просьбой перестать вести «распутный образ жизни». В ответ Кокорин сначала отшучивался, а после оба собеседника начали оскорблять друг друга.

Аудиозапись разговора, которая появилась 11 ноября на канале пранкера на сайте Youtube, вы можете послушать здесь.

Напомним, ранее пранкер разыгрывал Виталия Кличко, Виталия Мутко, Александра Бубнова, а также других знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики.

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