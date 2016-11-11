Ладислав «GuardiaN» Ковач: «s1mple, возможно, самый талантливый игрок за всю историю CS:GO»

Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Ладислав «GuardiaN» Ковач в интервью slingshotesports.com поделился мнением о своем напарнике по команде Александре «s1mple» Костылеве.



«s1mple все еще очень молодой игрок, но, возможно, самый талантливый за всю историю CS:GO. Иногда с ним сложно работать из-за его самомнения. Он напоминает дикого зверя. Поэтому его подписание было риском для команды. Нам приходится успокаивать его в моменты, когда он поддается эмоциям. Я, Edward и наш менеджер работаем с Александром. Мы продолжим этим заниматься и посмотрим, к чему это приведет», – рассказал Ковач.



Напомним, что Александре «s1mple» Костылеве перешел в команду Natus Vincere 4 августа 2016 года. Он заменил Даниила «Zeus» Тесленко - многолетнего лидера и одного из создателей Natus Vincer.



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