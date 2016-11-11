Владимир Сальников: Случай Мельникова вопиющий и неприемлемый
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал дисквалификацию
российского пловца Виталия Мельникова. Напомним, что Мельников был
дисквалифицирован на восемь лет.
«Я согласен с тем, что случай (Мельникова) действительно
вопиющий и налицо нарушение антидопингового законодательства. ВФП всегда
заявляла о своем жестком отношении к нарушению антидопингового
законодательства. И такие случаи неприемлемы, соответствующее жесткое наказание
вынесла FINA», - цитирует Сальникова «Р-Спорт».
26-летний
спортсмен сдал положительную допинг-пробу 29 марта 2016 года. В организме
пловца найден гормон роста.
Дисквалификация
Мельникова будет отсчитываться с 22 апреля 2016 года. В 2013 году
пловец уже был наказан за применение допинга на два года, поэтому попавшись во
второй раз он получил более длительную дисквалификацию. Отметим, что
Мельников не выступал на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.