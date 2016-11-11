Владимир Сальников: Случай Мельникова вопиющий и неприемлемый

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал дисквалификацию российского пловца Виталия Мельникова. Напомним, что Мельников был дисквалифицирован на восемь лет.

«Я согласен с тем, что случай (Мельникова) действительно вопиющий и налицо нарушение антидопингового законодательства. ВФП всегда заявляла о своем жестком отношении к нарушению антидопингового законодательства. И такие случаи неприемлемы, соответствующее жесткое наказание вынесла FINA», - цитирует Сальникова «Р-Спорт».

26-летний спортсмен сдал положительную допинг-пробу 29 марта 2016 года. В организме пловца найден гормон роста.

Дисквалификация Мельникова будет отсчитываться с 22 апреля 2016 года. В 2013 году пловец уже был наказан за применение допинга на два года, поэтому попавшись во второй раз он получил более длительную дисквалификацию. Отметим, что Мельников не выступал на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.