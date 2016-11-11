«Барселона» готова выложить за Коутиньо 65 млн фунтов

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Луисом Энрике продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, представитель каталонского клуба посетил матч сборных Бразилии и Аргентины (3:0), просматривая взаимодействия игрока со своим соотечественником Неймаром, который выступает за сине-гранатовых. Отмечается, что летом 2017 года «Барселона» предложит «Ливерпулю» за Коутиньо 65 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что за футболиста «красных» также поборется мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» 11 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока английской команды в 34 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2020 года.



Отметим, что по сообщениям испанских СМИ, «Барселона» пыталась минувшим летом приобрести Коутиньо, однако, клуб из АПЛ ответил отказом.