Артем Федецкий: Для меня лучше завязать с футболом, чем играть в России

Защитник «Дармштадта» и сборной Украины сказал, что не поддерживает переход нападающего Филиппа Будковского в «Анжи». Он отметил, что ни при каких условиях не согласился играть в российском клубе.

– Филипп Будковский, с которым вы недавно пересекались в сборной, сейчас играет в «Анжи». Вы вычеркнули его из собственного круга общения?

– В сборной общались, но что я сейчас могу сказать о его поступке? Лично для меня это недопустимо. Когда все жили в мире – такой трансфер был бы абсолютно нормальным. Но теперь... Если говорят, мол, футбол вне политики, нужно зарабатывать деньги, для меня это просто бред! Пусть те люди, которые выбирают чемпионат России, поедут хотя бы раз на восток страны и посмотрят в глаза нашим военным, нашим патриотам, которые жизнь отдают за родную страну, уйдя на фронт добровольцами. У меня там много друзей. Я с ними постоянно на связи. Лично для меня уж лучше завязать с футболом, чем выступать в чемпионате России, - цитирует Федецкого «Футбол 24».

В текущем сезоне 31-летний Артем Федецкий провел четыре матча за «Дармштадт», из них три в бундеслиге. В его активе одна результативная передача.