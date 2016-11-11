Кацикарис покидает «Локомотив-Кубань»
Как стало известно «Советскому спорту», руководство «Локомотива-Кубани» уволило главного тренера Фотиса Кацикариса.
Сейчас руководство краснодарского клуба и представители греческого специалиста завершают юридический процесс расторжения контракта. Причина увольнения тренера – неудовлетворительные результаты команды. По некоторой информации, Кацикариса на посту главного тренера сменит сербский специалист Саша Обрадович.
Кацикарис возглавил «Локомотива-Кубань» в конце июля 2016 года. Перед ним была поставлена задача выиграть чемпионат Еврокубка, что автоматически обеспечит путевку в Евролигу на сезон-2017/18. Однако в четырех матчах регулярного сезона краснодарцы потерпели три поражения и рискуют не попасть плей-офф. Кроме этого, в Единой лиге ВТБ «Локо» одержал две победы и потерпел два поражения.
Исполняющим обязанности главного тренера на ближайшем матче будет Влада Йованович.