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Кацикарис покидает «Локомотив-Кубань»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как стало известно «Советскому спорту», руководство «Локомотива-Кубани» уволило главного тренера Фотиса Кацикариса.

Сейчас руководство краснодарского клуба и представители греческого специалиста завершают юридический процесс расторжения контракта. Причина увольнения тренера – неудовлетворительные результаты команды. По некоторой информации, Кацикариса на посту главного тренера сменит сербский специалист Саша Обрадович.

Кацикарис возглавил «Локомотива-Кубань» в конце июля 2016 года. Перед ним была поставлена задача выиграть чемпионат Еврокубка, что автоматически обеспечит путевку в Евролигу на сезон-2017/18. Однако в четырех матчах регулярного сезона краснодарцы потерпели три поражения и рискуют не попасть плей-офф. Кроме этого, в Единой лиге ВТБ «Локо» одержал две победы и потерпел два поражения.

Исполняющим обязанности главного тренера на ближайшем матче будет Влада Йованович.

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