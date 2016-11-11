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Матчи «Кубка легенд» впервые пройдут на открытом стадионе в Москве

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

С 9 по 11 декабря 2016 года в спортивно-развлекательном квартале «Парк Легенд» пройдет третий розыгрыш «Кубка Легенд».

В этом году розыгрыш будет приурочен к 70-летию отечественного хоккея. Болельщики, посетившие турнир, станут участниками праздничных мероприятий, которые будут открывать игры «Кубка Легенд».

Традиционно в турнире примут участие гранды отечественного хоккея  московские клубы «Динамо», «Крылья Советов», «Спартак» и ЦСКА. В составе команд выступят легенды отечественного хоккея, среди которых  Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Александр Кожевников, Валерий Каменский, Владимир Мышкин, Павел Буре, Виталий Прохоров, Виктор Шалимов, Владимир и Александр Голиковы, Алексей Жамнов и многие другие прославленные хоккеисты, которые с блеском защищали честь нашей страны в составе национальной сборной.

Впервые  матчи «Кубка Легенд»  пройдут на льду открытого стадиона в Парке Легенд. Это уникальное спортивное сооружение будет работать для москвичей всю зиму. Турнир с участием самых титулованных отечественных хоккеистов  будет проводиться в третий раз. Победителем первого и второго розыгрыша «Кубка Легенд» становились московские армейцы.

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