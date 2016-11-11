Вадим Евсеев: Это российский футбол, и легкий морозец здесь никого не пугает

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев выразил мнение, что погодные условия не являются проблемой для подготовки к матчам.



«Условия нормальные. Это российский футбол, и легкий морозец здесь никого не пугает», – приводит слова наставника клубная пресс-служба.



Также специалист отметил, что небольшие повреждения есть у Александра Мильковича и Чумы Анене, которые сейчас работают по индивидуальной программе.



Отметим, что в ближайшем матче пермский клуб сыграет 20 ноября в рамках 14-го тура РФПЛ с московским «Спартаком».







