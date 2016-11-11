Ханс Бакке: Возможно, уже в понедельник в деле Еременко наступит ясность

Главный тренер сборной Финляндии Ханс Бакке поделился ожиданиями от матча со сборной Украины в квалификации ЧМ-2018. Также он рассказал о ситуации с полузащитником Романом Еременко, который пропустит матч.

— Хорошо, что матч со сборной Украины только в субботу — у нас было много времени на подготовку к нему. В течение четырех дней мы тренировались в Вене, а сегодня провели небольшое занятие тут, в Одессе. Так что мы хорошо подготовились. Все наши игроки готовы к завтрашнему матчу и находятся в хороших кондициях

— Какова сейчас ситуация с Еременко? Почему ему все-таки запретили играть?

— У меня нет законных оснований, чтобы ответить на этот вопрос — нет еще выводов УЕФА. Надо дождаться окончания слушания. И вообще, это не вопрос Федерации футбола Финляндии — это вопрос разбирательства между ЦСКА и УЕФА. Могу сказать одно: возможно, уже в понедельник в этом деле наступит ясность.

— Еременко — это большая потеря для вас? Кем его замените?

— Это огромнейшая потеря для нас! Еременко — уникальный игрок высокого уровня. У нас в команде достаточно хороших футболистов, но очень сложно заменить исполнителя такого класса как Еременко. Тем не менее, у нас есть квалифицированные исполнители, так что я надеюсь, мы справимся с этой проблемой, - цитирует Бакке «Динамо» Киев от Шурика».

Напомним, что вчера в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошло слушание по делу полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. После окончания заседания Еременко, его бывший агент Марко Трабукки и адвокат Илья Кедрин покинули здание, но отказались что-либо комментировать.

Ранее дисциплинарный комитет организации 7 октября отстранил Еременко на 30 дней от матчей, не назвав причины этого решения. В этом сезоне футболист в девяти матчах чемпионата России забил три мяча и отдал две голевые передачи. В Лиге чемпионов на его счету два матча и один гол.

Матч Украина – Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. Начало в 22:45 по Москве.