Ханс Бакке: Возможно, уже в понедельник в деле Еременко наступит ясность
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тренер сборной Финляндии Ханс Бакке поделился ожиданиями от матча со сборной
Украины в квалификации ЧМ-2018. Также он рассказал о ситуации с полузащитником
Романом Еременко, который пропустит матч.
— Хорошо,
что матч со сборной Украины только в субботу — у нас было
много времени на подготовку к нему. В течение четырех дней
мы тренировались в Вене, а сегодня провели небольшое занятие
тут, в Одессе. Так что мы хорошо подготовились. Все наши игроки
готовы к завтрашнему матчу и находятся в хороших кондициях
— Какова сейчас ситуация с Еременко? Почему ему
все-таки запретили играть?
— У меня
нет законных оснований, чтобы ответить на этот вопрос — нет еще
выводов УЕФА. Надо дождаться окончания слушания. И вообще, это
не вопрос Федерации футбола Финляндии — это вопрос разбирательства
между ЦСКА и УЕФА. Могу сказать одно: возможно, уже в понедельник
в этом деле наступит ясность.
— Еременко — это большая потеря для вас? Кем его
замените?
— Это
огромнейшая потеря для нас! Еременко — уникальный игрок высокого уровня.
У нас в команде достаточно хороших футболистов, но очень сложно
заменить исполнителя такого класса как Еременко. Тем не менее, у нас
есть квалифицированные исполнители, так что я надеюсь, мы справимся
с этой проблемой, - цитирует Бакке «Динамо» Киев от Шурика».
Напомним,
что вчера в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошло слушание по делу
полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. После
окончания заседания Еременко, его бывший агент Марко Трабукки и адвокат Илья
Кедрин покинули здание, но отказались что-либо комментировать.
Ранее дисциплинарный комитет организации 7 октября отстранил Еременко на 30 дней от матчей, не назвав причины этого решения. В этом сезоне футболист в девяти матчах чемпионата России забил три мяча и отдал две голевые передачи. В Лиге чемпионов на его счету два матча и один гол.
Матч Украина – Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. Начало в
22:45 по Москве.