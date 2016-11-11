Андрей Ведищев: Кацикарис и «Локо» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию
Президент баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал отставку главного тренера команды
Фотиса Кацикариса.
«Фотис Кацикарис и «Локо» договорились о расторжении
контракта по обоюдному согласию сторон. Выражаю благодарность тренеру и его
штабу за ту работу, которую они проделали, и желаю успехов в дальнейшем. В
ближайшем будущем «Локомотив-Кубань» определится с кандидатурой нового главного
тренера», - приводит слова Ведищева официальный сайт клуба.
Напомним, Кацикарис
возглавил «Локомотива-Кубань» в конце июля 2016 года. Перед ним была поставлена
задача выиграть чемпионат Еврокубка, что автоматически обеспечит путевку в
Евролигу на сезон-2017/18. Однако в четырех матчах регулярного сезона
краснодарцы потерпели три поражения и рискуют не попасть плей-офф. Кроме этого,
в Единой лиге ВТБ «Локо» одержал две победы и потерпел два поражения.